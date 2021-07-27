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Общество27 июля 2021 21:19

Приехал погостить: Житель Челябинской области оформил кредит на знакомого татарстанца

Потерпевший узнал об этом только после звонка из банка
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленник получил от банка 350 тысяч рублей.

Злоумышленник получил от банка 350 тысяч рублей.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ОМВД России по Кукморскому району обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестный оформил кредит на его имя на сумму 350 тысяч рублей. О существовании займа мужчина узнал от представителей банка, которые сообщили ему о просроченной задолженности.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Челябинской области. Он уже признал свою вину.

Выяснилось, что, когда подозреваемый был в гостях у потерпевшего, воспользовавшись его телефоном, оформил кредит на имя заявителя. Похищенными денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.