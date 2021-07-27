Большая спортплощадка и новый ресторан: как изменится казанская школа №41

Фото: мэрия Казани.

В школе №41 Вахитовского района Казани к новому учебному году столовая преобразится в комфортный школьный ресторан. Сейчас в пищеблоке расширяют площадь обеденного зала, за счет чего количество посадочных мест увеличится со 150 до 180. Кроме того, 1 сентября учащихся будет ждать еще один подарок – на территории школы этим летом построили современную спортивную площадку с баскетбольными кольцами и безопасным покрытием.

Здание школы по улице Хади Такташа, 81 было построено в 1966 году, сегодня здесь обучаются более 680 человек. Капремонт проводился в 2007 году, однако в обновлении нуждалась и столовая.

- В этой столовой были старые паркетные полы, проблемы с вентиляцией и электроснабжением. Сам внешний вид тоже был удручающий, – рассказала директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. – Сейчас здесь идут довольно масштабные работы, но мы не сомневаемся, что подрядчик успеет выполнить их в срок.

Завершить работы планируется к середине августа.

В столовой полностью меняют систему вентиляции, сети канализации и отопления. Также будет обновлена линия раздачи, проведен ремонт стен, потолков, полов. В помещении уже полностью заменили окна, а в ближайшее время закупят мебель и частично обновят холодильное оборудование.

Рустем Гафаров поинтересовался, увеличится ли количество посадочных мест после капремонта. Как пояснила директор департамента, до начала работ в столовой ситуация с посадочными местами была удовлетворительной – школьникам, обучающимся в одну смену, их хватало. После ремонта количество посадочных мест увеличится со 150 до 180 – за счет присоединения новых площадей. Это позволит сделать обеденный зал комфортнее – обычная столовая превратится в современный школьный ресторан.

По проекту столовая и актовый зал совмещены, поэтому в ходе ремонта обновляют как обеденный зал, так и сцену – они будут оформлены в едином стиле. При проведении мероприятий в помещении будет использоваться жалюзи, которое отделит столовую от зрительного зала.

- Получится один большой зал, в котором одновременно есть и сцена, и кухня. Посередине – многофункциональное пространство, которое можно использовать и как зрительный, и как обеденный залы, – добавила Мухамедшина. – Помещение будет адаптировано под разные функции.

Цветовое оформление помещения обсуждалось совместно с сотрудниками школы, предпочтение они отдали дизайн-проекту, выполненному в бежево-оливковых тонах.

Кроме того, директор департамента предложила оформить заднюю стенку сцены, чтобы украсить помещение столовой.

- Например, в гимназии №93 на эту стенку поместили герб школы, получилось очень красиво, – добавила она.

Напомним, на ремонт 43 школьных столовых в этом году в Казани выделено 297,4 миллионов рублей. Количество посадочных мест увеличится на 2730, из них за счет ремонта – на 1750 мест и за счет новых школ – на 980 мест. Кроме того, с 66 до 112 увеличится количество школьных ресторанов.

В этом году в Казани обустроят четыре универсальные спортивные площадки

После столовой глава Исполкома осмотрел спортивный зал, который был отремонтирован в 2019 году. За два года его эксплуатации подтвердилось качество выполненных работ – состояние спортивного зала отвечает всем необходимым требованиям. «До 1 сентября нужно еще раз проверить работу вентиляции, как в столовой, так и в спортзале», – поручил Р.Гафаров.

В новом учебном году учащихся школы будет ждать еще один сюрприз – на территории учебного заведения построили современную спортивную площадку, установили кольца для игры в баскетбол. Глава Исполкома поручил дополнительно обустроить дорожку для удобства юных спортсменов, а также предусмотреть круглосуточное освещение, чтобы учащиеся этой и других школ могли играть в баскетбол в любое время.

Всего в этом году в Казани по республиканской программе строят четыре спортивные площадки, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

- Кроме этой школы еще две площадки для мини-футбола будут построены на территории школы №65 и спортшколы «Ак Буре». Еще одна баскетбольно-волейбольная площадка появилась на территории школы №43, – добавил Салихов.

Напомним, республиканская программа по строительству универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений реализуется с 2013 года. В Казани по ней до 2020 года построено и введено в эксплуатацию 118 спортивных площадок на сумму более 299 млн рублей, в том числе в прошлом году – 10 спортплощадок.