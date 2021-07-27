Наш магазин начал работать!

Вторым проектом Цифровой экосистемы Халяль стал онлайн магазин Халяль продукции. Магазин предлагает качественную продукцию производителей Халяль индустрии, имеющие сертификаты Халяль на свое производство.

Покупатель через мобильное приложение может без труда в несколько кликов выбрать товар, оплатить заказ и выбрать доставку до своей квартиры. Качественная и дозволенная мясная продукция и полуфабрикаты можно будет приобрести в нашем магазине “ТОЛЬКО ХАЛЯЛЬ”! В настоящее время ведется работа по пополнению ассортимента магазина.

В честь открытия магазина и начала международного экономического саммита Kazansummit2021, по промокоду Kazansummit действует скидка на первый заказ. Обязательно воспользуйтесь ею и оцените нашу работу). Ссылки на магазин и на приложение ниже.

Напомню, что Цифровая экосистема Халяль, это проект российского масштаба, который развивает халяльную инфраструктуру и помогает производителям выходить на рынок Халяль индустрии. Первым продуктом нашей компании стало формирование цифровых паспортов на блокчейн системе для халяльных продуктов в целях их защиты от контрафакта.

28 июля 2021 года в рамках международного экономического саммита Kazansummit2021 планируется презентация Цифровой экосистемы Халяль и Исламского юридического центра.

Адрес: www.tolkohalal.ru