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Общество27 июля 2021 16:38

Наш магазин начал работать!

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Вторым проектом Цифровой экосистемы Халяль стал онлайн магазин Халяль продукции. Магазин предлагает качественную продукцию производителей Халяль индустрии, имеющие сертификаты Халяль на свое производство.

Покупатель через мобильное приложение может без труда в несколько кликов выбрать товар, оплатить заказ и выбрать доставку до своей квартиры. Качественная и дозволенная мясная продукция и полуфабрикаты можно будет приобрести в нашем магазине “ТОЛЬКО ХАЛЯЛЬ”! В настоящее время ведется работа по пополнению ассортимента магазина.

В честь открытия магазина и начала международного экономического саммита Kazansummit2021, по промокоду Kazansummit действует скидка на первый заказ. Обязательно воспользуйтесь ею и оцените нашу работу). Ссылки на магазин и на приложение ниже.

Напомню, что Цифровая экосистема Халяль, это проект российского масштаба, который развивает халяльную инфраструктуру и помогает производителям выходить на рынок Халяль индустрии. Первым продуктом нашей компании стало формирование цифровых паспортов на блокчейн системе для халяльных продуктов в целях их защиты от контрафакта.

28 июля 2021 года в рамках международного экономического саммита Kazansummit2021 планируется презентация Цифровой экосистемы Халяль и Исламского юридического центра.

Адрес: www.tolkohalal.ru