Фонд развития моногородов выделил инвестпроекту компании Нижнекамска 240 миллионов рублей

На выделенные средства будет куплено необходимое технологическое оборудование Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фонд развития моногородов инвестирует в компанию «Умные машины» из Нижнекамска 240 миллионов рублей. Татарстанская компания занимается производством промышленного холодильного оборудования. В рамках реализации инвестпроекта создадут 300 новых рабочих мест. Сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Рабочие места появятся уже на первом этапе реализации. Предпочтение отдадут молодым кадрам. Их готовы обучить по собственной программе подготовки, которая в дальнейшем даст возможность увеличить штат сотрудников до 1000 человек.

На выделенные средства будет куплено необходимое технологическое оборудование. На нем будут производить однодверные и двухдверные холодильные шкафы. Мощность предприятия планируют довести до изготовления 30 тысяч холодильников в год.