В этом году в Казани обустроят четыре универсальные спортивные площадки

Площадка на территории школы №41 уже готова встретить учащихся в новом учебном году. Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани в этом году появятся четыре универсальные спортивные площадки. Их возведут на базе образовательных и спортивных школ. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Площадка на территории школы №41 уже готова встретить учащихся в новом учебном году. Ее оборудовали кольцами для игры в бакетбол. В исполкоме города поручили дополнительно оснастить территорию дорожкой для молодых спортсменов. Также здесь установят круглосуточное освещение, чтобы ученики этой и других школ Казани могли тренироваться здесь в любое время.

Также новая баскетбольно-волейбольная площадка оборудована на базе №43».

На этот год запланировано и строительство двух площадок для мини-футбола. Их разместят на территории школы №65 и спортшколы «Ак Буре».