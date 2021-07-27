Отключение воды в Казани 29 июля 2021 года: полный список адресов

Воды не будет с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 июля в некоторых домах Кировского района Казани на сутки отключат водоснабжение. Это связано с подключением двух водопроводов.

С 9:00 29 июля до 9:00 30 июля воды не будет по улицам Гладилова, 24 (школа №81), 26, 28/5, 32, 35, Энгельса, 5/28; 7 корпуса 1, 2, 3, 5; 12 (техникум), 14, 15, 16а, 16б, 17, 19, 20.

Кроме того, 28 июля с 9:00 до 6:00 будет отключено водоснабжение в одном из домов Вахитовского района по улице Исхаки, 8.

Жители могут заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.