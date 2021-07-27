Названы медучреждения Татарстана, которые возобновят работу после капремонта

Упомянутые объекты находятся на завершающем этапе ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шести медучреждениях Татарстана в скором времени завершится капитальный ремонт. Они готовятся возобновить работу сразу после сдачи обновленных зданий в эксплуатацию. Информацию на пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров.

Спикер заявил, что на завершающем этапе ремонтных работ находятся Азнакаевская, Буинская, Лениногорская, Муслюмовская и Нижнекамская центральные районные больницы, а также детская городская больница Нижнекамска.

В список медучреждений, подлежащих ремонту в этом году, вошли 18 стационаров. Более 73% обновлений уже выполнено.