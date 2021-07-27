Игры стран СНГ в Казани 4-11 сентября 2021 года: на соревнованиях выступят 1,5 тысячи спортсменов

Подготовка к турниру находится в завершающей стадии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению I Игр стран СНГ в Казани. Они пройдут в городе с 4 по 11 сентября.

- Это не только спортивный праздник, но и символ дружбы наших народов, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями, – сказал руководитель республики.

Президент Татарстана отметил, что проведение этого мероприятия позволит повысить спортивный и культурный потенциал стран-участниц, получить эффективную площадку для сохранения и развития многостороннего диалога между странами.

Программа Игр включает соревнования по 16 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, дзюдо, каратэ, куреш, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, стендовой стрельбе, тайскому боксу, танцевальному спорту, футболу («футзал») и художественной гимнастике.

Как сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, по последним данным ожидается, что в Играх примут участие представители 10 стран – порядка 1,5 тысяч спортсменов, в основном в возрасте от 14 до 23 лет, и 600 официальных лиц. Всего будет разыграно 184 комплекта медалей. При проведении соревнований будет задействовано 11 спортивных сооружений. Основным объектом для проживания гостей станет Деревня Универсиады.

Логотипом предстоящих Игр станет жар-птица, а официальным талисманом – Барс. В этой же стилистике будут представлены медали и памятные сувениры для участников.