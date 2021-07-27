На KazanSummit-2021 будет презентован проект первого исламского маркетплейса

Ежегодный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» пройдет в Казани с 28 по 30 июля. Фото: kazansummit.com

С 28 по 30 июля в Казани пройдет ежегодный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». На организацию масштабного мероприятия в Татарстане выделено 12 миллионов рублей. Об этом во время брифинга в Кабмине Татарстана сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.

Она же в интервью для ТАСС рассказала о проекте первого исламского маркетплейса All-Islam. Его презентацию назначили на время проведения саммита. Инициатива – частная, но в Татарстане намерены убедить владельца зарегистрировать площадку в республике и развивать ее здесь.

Миннуллина пояснила, что новый маркетплейс для мусульманских товаров нужен для гарантии стандарта «Халяль».

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана призналась, что сегодня маркетплейсы не могут ответственно заявить об абсолютной «халяльности» товаров с соответствующей маркировкой. И это с учетом отсутствия общего международного стандарта «Халяль».

Предполагается, что специализированный маркетплейс поможет решить данный вопрос.