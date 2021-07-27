За сутки в Татарстане коронавирусом заразились 49 человек, 30 из них - жители Казани

По данным на 27 июля в Татарстане зарегистрировано 23 724 случая COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, из них 6 – завозные, 43 – контактные. 18 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому. Больше половины заболевших - жители Казани (30 человек).

По данным на 27 июля в Татарстане зарегистрировано 23 724 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 21 080 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 783 685 человек (прирост – 10 450), из них 555 268 получили вторую прививку.