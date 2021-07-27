Самозанятые Татарстана суммарно заработали 27 миллиардов рублей

Самозанятые в Татарстане могут получить всестороннюю поддержку: например, одобрение микрофинансированиея на льготных условиях до 500 тысяч рублей на срок до двух лет со ставкой равной ключевой Центрального банка РФ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За все время действия специального налогового режима самозанятые Татарстана заработали 27 миллиардов рублей. По данным ведомства, на сегодня в республике зарегистрировано более 134,5 тысяч самозанятых – их прирост в последнее время фиксируется во всех муниципальных образованиях РТ.

Работа с самозанятыми в республике организована через Фонд поддержки предпринимателей. Организация оказывает им всестороннюю поддержку. Например, самозанятые могут получить микрофинансирование на льготных условиях до 500 тысяч рублей на срок до двух лет со ставкой равной ключевой Центрального банка РФ.

Также в текущем году Фонд поддержки оказывает самозанятым услугу по размещению рекламы и продвижению продукции самозанятых граждан на маркетплейсах и услугу по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.