Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»

Фото: Цифровой видеосервис Wink.

Цифровой видеосервис Wink представляет новинки, которые ждут зрителей в августе: фильм в эксклюзивном переводе Гоблина, вторая частьхита отечественного кинематографа «Бендер. Золото империи», французский комедийный боевик «Коп на драйве», голливудский драматический фильм «Красная река»,а также новые популярные диснеевские мультфильмы.

Любителей французского кино порадует комедийный боевик «Коп на драйве». Райан — самый нелепый коп в подразделении, узнает, что его дни сочтены и ему осталось жить всего месяц. Узнав о приговоре, молодой человек принимает решение доказать коллегам, что он достоин уважения, и заодно произвести впечатление на напарницу Стефани, в которую влюблен. Со временем выяснится, что смертельный диагноз, поставленный врачом, — ошибка. Фильм будет доступен в Wink с 5 августа.

Премьера драматического фильма «Красная река» состоялась в 2018 году, но в России он вышел в прокат только в июле этого года.Цифровая премьера будет доступна в Wink с 6 августа. По сюжету фильма между темнокожим сыном судьи и двумя полицейскими возникает ссора на почве расизма, в результате которой парень погибает. При этом полицейские не несут наказания за убийство.Судья берет дело сына в свои руки, чтобы правосудие восторжествовало.

Премьера нового перевода Гоблина — фильм «Никто» ждет подписчиков видеосервиса 10 августа.Это новый американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. В одной из ролей (в фильме действует русская мафия) снялся Алексей Серебряков. Фильм «Никто» также будет доступен в дубляже, поэтому зрители смогут выбрать версию по душе.

Приключенческая киноистория «Бендер: Золото империи» — сиквел приключений знаменитого афериста. Главные герои фильма — Ося Задунайский и Ибрагим Бендер —продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева» в период Гражданской войны1918–1920 годов.Главные роли в нем сыграли звезды российского кино Сергей Безрукови Арам Вардеванян. Первую часть, «Бендер: Начало», можно посмотреть в Wink с 6 августа, вторая — будет доступна с 27 августа.

В подписке Wink появятся также два новых мультфильма — «Том и Джерри» (2021) и «Райя и последний дракон».

Фанаты Тома и Джерри смогут увидеть любимых персонажей в реалистичном кино. По сюжету они покидают дом, в котором воевали столько серий. Джерри поселяется в люксовой гостинице, где перед свадьбой века нанимают кота Тома, чтобы избавиться от мышей.Режиссером новой экранизации стал Тим Стори, который снял «Фантастическую четверку». В фильме сыграли звезды голливудского кино Хлоя Морец и Майкл Пенья. Мультфильм уже сейчас можно смотреть в подписке.

Диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон»сразу стал абсолютным лидером по сборам и полюбился миллионам зрителей по всей стране.Сюжет разворачивается в фантастическом мире Кумандры, где когда-то давно люди и драконы жили вместе в гармонии. Однако, когда зловещие монстры друуны стали угрожать людям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. 500 лет спустя те же самые монстры вернулись, и теперь одинокому воину предстоит найти последнего дракона и навсегда остановить друунов. «Райя и последний дракон» появится в подписке с 5 августа.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.