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Общество27 июля 2021 13:52

В Чувашии минтрансу выделили 20 миллионов рублей на новую транспортную реформу

На эти деньги разработают документы дорожного планирования республики
Инзиля ШАКИРОВА
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Транспортную реформу планируют завершить в течение двух лет.

Транспортную реформу планируют завершить в течение двух лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 миллионов рублей на разработку документов транспортного планирования Чувашской Республики и Чебоксарской агломерации выделили из регионального бюджета.

На эти деньги подрядчик пропишет, как нужно обустроить дорожную сеть и изменить маршруты общественного транспорта республики; подготовит схему организации единой сети с одним оператором, общими билетами и обновленным парком троллейбусов и автобусов.

Эту работу планируют завершить в течение двух лет.