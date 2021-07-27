В Чувашии минтрансу выделили 20 миллионов рублей на новую транспортную реформу

Транспортную реформу планируют завершить в течение двух лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 миллионов рублей на разработку документов транспортного планирования Чувашской Республики и Чебоксарской агломерации выделили из регионального бюджета.

На эти деньги подрядчик пропишет, как нужно обустроить дорожную сеть и изменить маршруты общественного транспорта республики; подготовит схему организации единой сети с одним оператором, общими билетами и обновленным парком троллейбусов и автобусов.

Эту работу планируют завершить в течение двух лет.