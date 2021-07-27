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Спорт27 июля 2021 10:42

УНИКС расстался с Антиповым

Контракт игрока истек и его продлевать не стали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.

Фото: БК УНИКС.

Форвард Павел Антипов покидает казанский УНИКС. Его контракт с клубом завершился и стороны решили его не продлевать.

Ранее баскетболист защищал цвета татарстанского клуба в 2012 – 2015 и 2016 – 2017 годах.

- Мы благодарим Павла за вклад в наше общее дело и желаем удачи в дальнейшей карьере! - отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, что в межсезонье состав УНИКСа покинули Смит, Теодор, Морган, Сергеев, Колесников, Уайт и главный тренер Прифтис.

Новым наставником команды стал хорват Велимир Перасович. Состав УНИКСа пополнили Андрей Воронцевич, Артем Комолов, Лоренцо Браун, Тони Джекири. Уилл Томас, Евгений Валиев и Вячеслав Зайцев.