УНИКС расстался с Антиповым

Фото: БК УНИКС.
Форвард Павел Антипов покидает казанский УНИКС. Его контракт с клубом завершился и стороны решили его не продлевать.
Ранее баскетболист защищал цвета татарстанского клуба в 2012 – 2015 и 2016 – 2017 годах.
- Мы благодарим Павла за вклад в наше общее дело и желаем удачи в дальнейшей карьере! - отметили в пресс-службе клуба.
Напомним, что в межсезонье состав УНИКСа покинули Смит, Теодор, Морган, Сергеев, Колесников, Уайт и главный тренер Прифтис.
Новым наставником команды стал хорват Велимир Перасович. Состав УНИКСа пополнили Андрей Воронцевич, Артем Комолов, Лоренцо Браун, Тони Джекири. Уилл Томас, Евгений Валиев и Вячеслав Зайцев.