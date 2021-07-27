Где поиграть в волейбол в Казани: открывается новая площадка на набережной Казанки

Летняя волейбольная площадка расположена возле экстрим-парка «Урам». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

27 июля, на набережной реки Казанки открывается летняя волейбольная площадка «Территория Z». В честь запуска на ней пройдут матчи летнего кубка Школьной волейбольной лиги среди юношей и девушек 14-18 лет.

Казанцы смогут не только посмотреть на соревнования, но и принять в них участие. Также для всех желающих будут организованы конкурсы и розыгрыши.

- Летняя волейбольная площадка расположена возле экстрим-парка «Урам», за футбольным полем. Мероприятие начнется в 15:00, - сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов.