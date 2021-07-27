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Общество27 июля 2021 10:08

Обломки мангалов, бутылки и салфетки: какой мусор чаще всего оставляют после себя на пляже жители Казани

Только с территории Голубых озер участники экологической акции собрали 30 мешков мусора
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Активисты отмечают. что люди продолжают мусорить, как и раньше, но находится все больше людей, которые готовы помочь с уборкой территории.

Активисты отмечают. что люди продолжают мусорить, как и раньше, но находится все больше людей, которые готовы помочь с уборкой территории.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В минувшие выходные в Казани состоялась акция по очистке прибрежной территории Голубых озер. К акции присоединились 60 добровольцев, которые собрали 30 мешков мусора.

Больше всего было собрано обломков от одноразовых мангалов и стеклянных бутылок, а также влажных салфеток. При этом, активисты отмечают, что мусора на Голубых озерах с каждым годом становится все меньше

- Мусорят не меньше, но стало больше людей, которые убираются здесь так же, как и мы. Радует, что у нас так много неравнодушных людей, - рассказал заместитель председателя Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

Напомним, подобные акции проводятся по инициативе Русского географического общества в РТ регулярно. Так, недавно активисты собрали 140 килограмм мусора на казанском пляже «Локомотив». Ближайшая акция состоится 30 июля.