Пригородный поезд Сосновка - Казань изменит график работы: как будет курсировать электричка

По измененному графику электричка будет работать до 12 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 28 июля изменится порядок курсирования пригородного поезда №6427 Сосновка – Казань. Это связано с ремонтными работами на перегоне Куркачи – Арск.

28 июля электричка отправится со станции Сосновка на 10 минут позже обычного – в 13:55. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано в 17:31.

С 29 июля до 12 августа пригородный поезд №6427 будет следовать по действующему расписанию до станции Вахитово, куда он прибудет в 17:18-17:24. Приезд на станцию Казань запланирован в 17:30.