26 июля в Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 599. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот понедельник, 26 июля, в республике были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 89-ти и 76-ти летние женщины, а также 84-х и 55-ти летние мужчины. Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 599.

Всего с начала пандемии в Татарстане инфекция была обнаружена у 23 675 человек, 21 024 из них смог выздороветь.