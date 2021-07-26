В Казани прошел шестой по счету «Утренний кофе с Юлианой Петровой»

Фото: предоставлено пресс-службой

Шестой «Утренний кофе с Юлианой Петровой» состоялся в Казани 21 июля. Представляя компанию «Вода Сестрица», Юлиана более 10 лет сотрудничает с общественными организациями города в сфере кинематографа. Также для Юлианы тема кино является личной, так как это одно из ее увлечений.

Приветственной фотосессией на красной ковровой дорожке гостей приветствовал новый ресторан «MADO». Кинематографическая атмосфера мероприятия поддерживалась многочисленными широкоэкранными телевизорами и соответствующим освещением в интерьере ресторана. Шампанское и вспышки фотокамеры - гости чувствовали себя кинозвездами!

Фото: предоставлено пресс-службой

На встречу с гостями Юлиана пригласила известных в Татарстане экспертов в области киноиндустрии. Очень интересным было выступление кинокритика Адили Хайбуллиной, которая рассказала о современных трендах в кино и его особенностях.

Адиля привела множество интересных примеров и параллелей между тенденциями современного кинематографа и явлениями в социальной жизни, политике, экономике. Гости с интересом задавали вопросы и обсуждали причины появления интереса к темам феминизации, толерантности, жизни подростков, социальных меньшинств. Особый интерес гостей вызвала тема сюжетов современного кино. Отмечается дефицит свежих историй, поэтому неуклонно растет количество ремейков, зрители увлечены сериалами и появился интерес к просмотру старых кинолент на широком экране.

Продолжила разговор об особенностях современного кинопродюсер, руководитель АНО «Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбина Нафигова. Она отметила потребность в свежих лицах, естественных (без пластики и ботокса), ярких типажах и рассказала о возможностях попасть в кино. В условиях постоянного дефицита времени продюсеры и режиссеры обращаются к базам данных, поэтому необходимо заниматься самопродвижением, осваивать самопробы, посещать кастинги, в том числе через сайт «Кинолифт».

Эксперты рекомендовали любителям кино посетить уличные показы цикла «Время кино у озера Кабан» в рамках проекта «КиноСреда». Также спецпоказы, лекции и обсуждения фильмов, организация премьер с актерами, режиссерами и экспертами кино проводятся в кинотеатре «Киномакс-IMAX» (KazanMall), оборудованном новейшими кинопроекционными технологиями, где зрителям смогут подарить самые яркие впечатления с максимальным эффектом погружения в происходящее на экране.

Кино – это командная работа, считает гримёр Эля Петрова. Эля рассказала о том, что для клипов, социальных роликов, игрового и документального кино используются специальные средства с учетом освещения, разрешения камер и анатомии человека.

В ходе обсуждения эксперты дали ответы на вопросы по актуальной афише и предстоящим премьерам.

Гости благодарили хозяйку мероприятия и приглашенных экспертов за прекрасно проведенное время, отличный познавательный контент и выразили надежду на продолжение кинематографической темы в будущем.