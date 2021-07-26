В 2021 году в Татарстане 80% из оставшихся обманутых дольщиков получат свои квартиры

В республике должны сдать девять проблемных домов. Фото: Анастасия Осипова

На данный момент в реестре татарстанского Фонда поддержки находится 1 971 обманутый дольщик. Как сообщил на пресс-конференции руководитель Фонда Иван Новиков, уже в третьем квартале 2021 года 80% этих людей, наконец, смогут получить долгожданные квартиры.

Так, по словам Новикова, в республике должны сдать девять проблемных домов, стройка которых была заморожена на годы. Речь идет об объектах оскандалившихся стройфирм «Свей» и «ФОН». Чтобы закончить их возведение понадобилось выделить из федерального и татарстанского бюджетов около 9 миллиардов рублей.