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Общество26 июля 2021 18:04

В 2021 году в Татарстане 80% из оставшихся обманутых дольщиков получат свои квартиры

Это должно произойти в третьем квартале
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В республике должны сдать девять проблемных домов.

В республике должны сдать девять проблемных домов.

Фото: Анастасия Осипова

На данный момент в реестре татарстанского Фонда поддержки находится 1 971 обманутый дольщик. Как сообщил на пресс-конференции руководитель Фонда Иван Новиков, уже в третьем квартале 2021 года 80% этих людей, наконец, смогут получить долгожданные квартиры.

Так, по словам Новикова, в республике должны сдать девять проблемных домов, стройка которых была заморожена на годы. Речь идет об объектах оскандалившихся стройфирм «Свей» и «ФОН». Чтобы закончить их возведение понадобилось выделить из федерального и татарстанского бюджетов около 9 миллиардов рублей.