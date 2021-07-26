Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание правоохранительных органов на обращения граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров финансовых пирамид

Фото: president.tatarstan.ru

Во время одного из совещаний в правительстве Татарстана президент республики Рустам Минниханов обратил внимание правоохранительных органов на то, что в органы власти стали поступать обращения граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров финансовых пирамид

- В жалобах, в частности, отмечается, что организаторы вовлекают людей в соответствующую организацию, собирают их денежные средства и в последующем отказывают в выплатах. Президент республики поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы, - отметили в пресс-службе главы региона.

Рустам Минниханов также обратил внимание на то, что организаторы подобных объединений под видом решения сложившихся проблем предлагают людям вложиться в новую финансовую структуру.

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