У аэропорта Чебоксар установили новый арт-объект «МедвЕжонок»

Расходы по изготовлению, транспортировке и установке компания-производитель берет на себя. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах прибывших в аэропорт начал встречать «МедвЕжонок» – новый арт-объект по мотивам мультфильма «Ежик в тумане» от авторов «Маленького принца» на Арбате. Окончательное место установки скульптуры определят по завершению ведущейся сейчас реконструкции аэропорта. Сообщает мэрия города.

Гендиректор фирмы-производителя арт-объекта решил сделать Чебоксарам подарок: расходы по изготовлению, транспортировке и установке компания взяла на себя.

По задумке авторов проекта, композиция «МедвЕжонок» символизирует стремление человека к путешествиям, познанию мира, а также желание всегда возвращаться на Родину.