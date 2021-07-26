Стиль создаваемого сквера может зародить дизайн-код для всего центра города. Фото: @ladykov_official

Стало известно, как в Чебоксарах будет выглядеть новая стела «Город трудовой доблести». Эскиз макета в своем инстаграм-аккаунте опубликовал глава администрации города Алексей Ладыков.

Он сообщил, что стела будет установлена в сквере перед Главпочтамтом. Конструкция будет иметь высоту 26 метров, ее изготовят металлокаркаса и нержавеющей стали, а территорию сквера, где появиться объект благоустроят.

Фото: @ladykov_official

Ладыков также отметил, что данным решениям предшествовали заседание градостроительного совета, совещание с урбанистами, архитекторами, экспертами Российского военно-исторического общества, и голосование на портале «Открытый город».

В настоящее время начинается разработка рабочей и проектной документации. Сити-менеджер предположил, что стиль создаваемого сквера может зародить дизайн-код для всего центра города.