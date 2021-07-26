В Татарстане 360 километров участка трассы М-7 войдут в скоростной маршрут дороги М-12 Казань – Екатеринбург

Протяженность новой трассы составит 547 километров Фото: Михаил ФРОЛОВ

360 километров трассы М-7, пролегающие по территории Татарстана, включат в состав будущей части скоростной дороги М-12 Казань – Екатеринбург. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов

По его словам, рассматривались два варианта обхода – северный и южный. Остановились на втором. В итоговый проект войдут дороги Татарстана, Башкортостана и Свердловской области.

Спикер отметил, что новая дорога пройдет по существующей в республике трассе М-7, которую обновили в 2018 году. Участок от Набережных Челнов до границы с Башкирией длиной 98 километров будут реконструировать в пять этапов. В него входят дороги Тукаевского, Мензелинского и Актанышского районов. Их в итоге планируют сделать четырехполосными.

На данном промежутке есть восемь мостов, в том числе, через реку Мензеля длиной 180 метров, реку Ик – в 217 метров, и реку Сюнь – в 197 метров. Ни один из них не соответствует стандартам проекта новой трассы, поэтому их будут реконструировать.

Мингазов также сообщил, что изменению подлежат пять транспортных развязок на разных уровнях, 103 инженерные коммуникации, в частности, три магистральных нефтепровода и пять магистральных газопроводов.

Для соединения М-7 с М-12 задействуют отрезок дороги у села Шали. В связи с этим на нем придется увеличить скоростной режим - с 90–110 км/ч до 120 км/ч. К тому же там нужно будет предусмотреть еще и пешеходные переходы, а также остановочные павильоны для общественного транспорта.

Кроме того, от автодороги Сорочьи Горы - Шали до дороги в обход Нижнекамска и Набережных Челнов возведут 22 пешеходных перехода на разных уровнях.