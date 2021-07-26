В Казани закрытые из-за долгов пункты пополнения транспортных карт заменили банкоматами

Сегодня в Казани функционируют 574 пункта пополнения. Фото: kzn.ru

В Казани пункты пополнения транспортных карт, закрывшихся из-за долгов, начали заменять банкоматами. Так власти города поступили с 13 из них на станциях метро. На еженедельном совещании в Исполкоме Казани поручили рассмотреть возможность увеличения количества альтернативных пунктов зачисления средств на транспортные карты.

Всего по городу в середине июля закрыли 46 пунктов – их агенты просрочили платежи. Остальные 574 пункта в Казани функционируют в обычном режиме.

Также пополнить транспортные карты можно в определенных банкоматах и инфоматах, на почте, на портале Госуслуг Татарстана и на сайте транспортной карты.