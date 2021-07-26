На этой неделе в Татарстан вернется 31-градусная жара

Значительно потеплеет уже в пятницу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Завтра, 27 июля, днем через республику будет проходить атмосферный фронт с дождями, местами с грозами и сильным ветром порывами до 15-20 м/с. Сообщает Гидрометцентр Татарстана. При этом в регионе немного потеплеет – ожидается от +21 до +26 градусов.

Далее в среду, 28 июля, Татарстан вновь окажется на периферии антициклона. Если ночью в восточных районах может пройти небольшой дождь, то днем прогнозируется комфортная сухая погода – температура воздуха днем в пределах от +20 до +25.

В четверг, 29 июля, днем в республике под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона снова ожидаются дожди с грозами и сильным ветром до 15-20 м/с. При этом воздух прогреется максимум до +26 градусов.

Неустойчивый характер погоды сохранится и в пятницу, 30 июля. Так, местами пройдут кратковременные дожди, а также возможны грозы. Но начнет немного теплеть. Днем ожидается от +23 до +28.

А в субботу, 31 июля, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регион вернется летняя жара – днем от +26 до +31 градуса. Правда, при этом местами возможен небольшой дождь.