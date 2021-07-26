С начала купального сезона – 2021 в Татарстане утонули 46 человек

Среди погибших на воде трое детей. Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала купального сезона – 2021 в республике утонули 46 человек, в том числе и трое детей, сообщают в МЧС Татарстана.

- Одна из основных причин происшествий — купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения, - заявили в чрезвычайном ведомстве.

Там отметили, что при выборе мест отдыха у воды надо все-таки отдавать предпочтение тем локациям, где работают спасательные посты.

Список оборудованных мест для купания в Татарстане (открытые пляжи):

- пляж «Комсомольское» (Казань);

- пляж «Локомотив» (Казань);

- пляж «озеро Большое Лебяжье» (Казань);

- пляж «озеро Глубокое» (Казань);

- пляж «Нижнее Заречье» (Казань);

- городской пляж в Мензелинске;

- пляж «Кама» (поселок Красный Ключ Нижнекамского района);

- пляж «Заинск-2» (Заинск);

- пляж «городское озеро» (Альметьевск);

- пляж «озеро Нижнее» (Лениногорск);

- пляж «Атлашкино» (поселок Красный Яр Зеленодольского района);

- городской пляж в Зеленодольске;

- пляж «Камское море» (Лаишево);

- пляж «Аквапарк» (поселок Карабаш Бугульминского района);

- пляж «Мандарин» (поселок Камские Поляны Нижнекамского района);

- пляж на берегу реки Кама в поселке Рыбная Слобода;

- пляж на реке Ошторма в селе Манзарас Кукморского района;

- пляж «Радужный» (поселок Васильево Зеленодольского района);

- Мамадышский городской пляж;

- городской пляж в Чистополе;

- пляж на реке Табарка в поселке Апастово;

- пляж на реке Волга в поселке Ржавец Спасского района;

- пляж «Лето» в поселке Камское-Устье;

- пляж в селе Новошешминск;

- пляж на реке Волга в Тетюшах;

- пляж на реке Кама в поселке Алексеевское.