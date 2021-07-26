С начала купального сезона – 2021 в Татарстане утонули 46 человек

Среди погибших на воде трое детей.
Фото: Иван ВИСЛОВ
С начала купального сезона – 2021 в республике утонули 46 человек, в том числе и трое детей, сообщают в МЧС Татарстана.
- Одна из основных причин происшествий — купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения, - заявили в чрезвычайном ведомстве.
Там отметили, что при выборе мест отдыха у воды надо все-таки отдавать предпочтение тем локациям, где работают спасательные посты.
Список оборудованных мест для купания в Татарстане (открытые пляжи):
- пляж «Комсомольское» (Казань);
- пляж «Локомотив» (Казань);
- пляж «озеро Большое Лебяжье» (Казань);
- пляж «озеро Глубокое» (Казань);
- пляж «Нижнее Заречье» (Казань);
- городской пляж в Мензелинске;
- пляж «Кама» (поселок Красный Ключ Нижнекамского района);
- пляж «Заинск-2» (Заинск);
- пляж «городское озеро» (Альметьевск);
- пляж «озеро Нижнее» (Лениногорск);
- пляж «Атлашкино» (поселок Красный Яр Зеленодольского района);
- городской пляж в Зеленодольске;
- пляж «Камское море» (Лаишево);
- пляж «Аквапарк» (поселок Карабаш Бугульминского района);
- пляж «Мандарин» (поселок Камские Поляны Нижнекамского района);
- пляж на берегу реки Кама в поселке Рыбная Слобода;
- пляж на реке Ошторма в селе Манзарас Кукморского района;
- пляж «Радужный» (поселок Васильево Зеленодольского района);
- Мамадышский городской пляж;
- городской пляж в Чистополе;
- пляж на реке Табарка в поселке Апастово;
- пляж на реке Волга в поселке Ржавец Спасского района;
- пляж «Лето» в поселке Камское-Устье;
- пляж в селе Новошешминск;
- пляж на реке Волга в Тетюшах;
- пляж на реке Кама в поселке Алексеевское.