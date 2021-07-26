В Казани на день рожденья матери от ее сына потребовали съехать из квартиры, а он схватился за нож

День рожденья закончился поножовщиной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани квартирный вопрос стал причиной убийства. По данному факту уголовное дело возбудили в отношении 31-летнего местного жителя. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 24 июля в Казани в квартире на улице Красной Позиции фигурант уголовного дела отмечал день рождения своей матери. В застолье принимал участие и ее 60-летний сожитель. В один из моментов последний начал требовать, чтобы сын съехал из этой квартиры. К мужчине присоединилась и сама мать. На этой почве подозреваемый взял на кухне нож и три раза ударил им сожителя родительницы. От одного из ранений мужчина еще до приезда «скорой» скончался на месте преступления.