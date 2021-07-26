В Чувашии из-за гибели на пожаре 6-летнего мальчика проводится доследственная проверка

Дом, где произошел пожар, восстановлению не подлежит. Фото: СУ СКР Чувашии

Поздно вечером 24 июля в городе Алатырь загорелся частный дом. В этот момент в нем одни находились 6-летний мальчик и его 13-летняя сестра. Младший из них погиб. Девочка же получила множественные ожоги и была госпитализирована в реанимацию. Сообщает следственный комитете Чувашии.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Проверяются различные версии возникновения пожара, точная причина которого будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы, - также отметили в ведомстве.

Сам дом, в котором погиб мальчик и пострадала его сестра, после пожара восстановлению не подлежит.