За минувшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса

16 инфицированным понадобилась госпитализация. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за минувшие сутки выявили 51 новый случай коронавируса. Пять из них являются завозными, а 46 – контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

- 16 инфицированным понадобилась госпитализация, остальные 35 пациентов будут лечиться на дому, - также добавили в ведомстве.

В этот раз большинство зараженных по-прежнему было зарегистрировано в Казани (22 человека) и Набережных Челнах (12 человек).

Всего, по состоянию на 26 июля, в Татарстане коронавирус обнаружили у 23 675 человек, 21 024 из которых выздоровели, а 595 скончались в результате болезни.