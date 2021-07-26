Татарстан вошел в список регионов России с наименьшим приростом заболеваемости коронавирусом

Показатель прироста в регионе за минувшие сутки составил 0,22% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Татарстан попал на второе место среди регионов России с наименьшим приростом заболеваемости Covid-19. Об этом сообщил федеральный оперштаб.

Согласно его данным за минувшие сутки, показатель прироста в регионе составил 0,22%. На первом месте рейтинга – Орловская область с показателем в 0,21%, а Москва с 0,23% на третьей строчке.

По последней информации Роспотребнадзора Татарстана, в регионе зафиксировано 23 624 случая коронавируса. Данный итог сегодня является нарастающим, однако ситуация находится на контроле оперштаба республики.