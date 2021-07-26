В 2021 году в Казани число платных парковочных мест увеличится на 2 400

Только за шесть месяцев 2021 года платные муниципальные парковки, а также штрафы за неуплату их использования, принесли в бюджет Казани более 86,3 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 26 июля, на совещании в мэрии Казани было объявлено, что в городе в 2021 году появится еще 2 400 платных парковочных мест. На их обустройство из местного бюджета уже выделено 37 миллионов рублей.

Так, новые парковки появятся пределах улиц Яруллина, Волгоградская, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольская, Хакима, Назарбаева, Газовая, Павлюхина и Агрономическая. В том числе новые машиноместа распределят и в «карманах», и на отдельных участках дорог. В последнем случае речь, в частности, идет о территории около станции метро «Козья Слобода». За счет этого общее число платных парковочных мест в Казани возрастет до 6 711.

При этом в городе параллельно будут обустраивать и бесплатные места для парковки – во дворах жилых домов.

СПРАВКА

Только за шесть месяцев 2021 года платные муниципальные парковки, а также штрафы за неуплату их использования, принесли в бюджет Казани более 86,3 миллионов рублей. Эти деньги пойдут, в том числе, на финансирование организации и обеспечения безопасности дорожного движения, расширение парковочного пространства, а также на улучшение транспортного обслуживания населения.

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