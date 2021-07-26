В Казани в течение двух дней на улицах Химиков, Гудованцева и Бондаренко будут отключать свет

Свет будут отключать 27 и 28 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани со ссылкой на АО «Сетевая компания» из-за плановых работ над электросетевым оборудованием 27 июля с 8.00 до 17.00 отключат свет в домах, расположенных по следующим адресам:

– улица Химиков, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 59, 61, 63, 65;

– улица Гудованцева, 43/1, 43/4, 45, 49, 51.

По этой же причине в эту среду, 28 июля, с 9.00 до 16.00 света не будет на улице Бонадренко в домах №№27, 28, 29 и 29а.