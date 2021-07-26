В Татарстане подвели итоги Курбан-байрам – 2021

Нуждающимся раздали 27,4 тонны мяса.

20 июля в Татарстане мусульмане отмечали исламский праздник Курбан-байрам – 2021. По традиции верующие приносили в жертву животных, а их мясо раздавали малоимущим и нуждающимся.

- Всего в республике Татарстан в 51 специально организованном месте было принесено в жертву 13 417 животных, из них крупного рогатого скота – 44. В самой Казани принесли в жертву 5 883 голов скота, - подвели итоги праздника в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Помимо указанного количества жертвенных животных, благотворительный фонд «Закят» в рамках социальной акции «Накорми нуждающихся» дополнительно принес в жертву 1 826 овец. Таким образом, 2 542 казанские малообеспеченные семьи и 13 организаций, оказывающих социальные услуги, обеспечены 27,4 тоннами мяса.

С учетом этого, всего в Татарстане на Курбан-байрам – 2021 в жертву было принесено 15 243 животных.