Татарстанцы пишут о любви к даче и огороду в резюме

37% дачников – старше 46 лет, 30% - люди 36-45 лет, 24% - 26-35 лет, 6% - младше 25 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru изучили актуальные резюме россиян и узнали, о чем они пишут в разделе «О себе».

Оказалось, что 49 тысяч соискателей со всей страны считает себя дачниками. Больше всего их в Москве (35,4%), Санкт-Петербурге (11,6%), Московской области (8,7%) и Краснодарском крае (3,3%). На республику Татарстан приходится 2,7%.

Любопытен и возрастной состав: 37% дачников – старше 46 лет, 30% - люди 36-45 лет, 24% - 26-35 лет, 6% - младше 25 лет.

Чаще всего дачей и огородом увлекаются соискатели из профессиональных сфер «Продажи» (14,2%), «Юристы» (11,8%), «Административный персонал» и «Строительство» (по 6,9%), «Транспорт, логистика» (6,8%), а также «Производство, сельское хозяйство» (6,3%).