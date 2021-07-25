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Спорт25 июля 2021 17:16

Регбийный клуб «Стрела» пополнился нападающим второй линии

Вячеслав Красильник перешел из «Красного Яра»
Инзиля ШАКИРОВА
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Уже завтра Красильник сыграет в составе «Стрелы» против «Металлурга» в Новокузнецке. Фото: Регбийный клуб «Стрела».

Уже завтра Красильник сыграет в составе «Стрелы» против «Металлурга» в Новокузнецке. Фото: Регбийный клуб «Стрела».

Состав регбийного клуба «Стрела» пополнился новым игроком – к команде присоединился Вячеслав Красильник. Он перешел на правах аренды из «Красного Яра».

Новый игрок татарстанской регбийной сборной родился 22 января 1987 года в Харькове. В профессиональной карьере выступал за команды «Олимп», «Познания», «ВВА-Подмосковье», «Енисей-СТМ», «Кубань» и «Красный Яр». Чемпион и обладатель Кубка России 2016 года.

Уже завтра Красильник сыграет в составе «Стрелы» против «Металлурга» в Новокузнецке.