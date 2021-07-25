Четырех татарстанцев отметили государственными наградами РФ

Указ о награждении подписан сегодня, 25 июля, в московском Кремле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград отличившимся россиянам и иностранцам за особые заслуги в определенных сферах. Среди большого списка отмеченных есть и жители республики Татарстан.

Так, за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность профессору кафедры графического моделирования КГАСУ Равилю Айдарову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Завкафедрой Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров получил звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Зефирова отметили за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Начальник ЖКХ № 2 Лениногорска Управления социальными объектами ПАО «Татнефть» им. Шашина Изаиль Габдрахманов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу аппаратчик пиролиза завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рамиль Абдуллов получил знак отличия «За наставничество».