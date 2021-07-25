Татарстан вошел в десятку популярных направлений отдыха-2021 в августе

Чаще всего туристы путешествуют семьями. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел исследование популярных маршрутов в августе этого лета. Первые строчки рейтинга заняли Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Ростовская области. Татарстан расположился на девятом месте.

По данным сервиса, туристы, выбирающие Татарстан в качестве летнего отдыха, останавливаются в республике на четыре ночи, каждая из которых обходится им в 2837 рублей. Чаще всего приезжают с семьей, реже – большими компаниями.

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