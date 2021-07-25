УНИКС подписал контракт с новым центровым

БК УНИКС и центровой подписали соглашение, расчитанное на год. Фото: БК УНИКС

БК УНИКС подписал контракт, рассчитанный на год, с центровым Тони Джекири.

Двадцатисемилетний спортсмен родился в столице Нигерии Лагосе, получил образование, в том числе баскетбольное, в США. Играл за команду колледжа Майями в штате Флорида; за «Остенде», где стал чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка в 2018 году. Затем он играл за «Газиантеп» в Турции и за «Виллербан» во Франции.

Предыдущий сезон центровой провел в испанской «Басконии». В Евролиге в среднем набирал шесть очков; 4,9 подборов; 1,9 передач; 0,7 перехватов; рейтинг эффективности – 8,4.