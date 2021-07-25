В Чувашии биологи нашли грибы, ранее не произраставшие в регионе

Научные сотрудники, нашедшие грибы, отмечают, что они съедобные, но без яркого вкуса. Фото: Присурский государственный природный заповедник Чувашской республики.

Ученые Присурского заповедника нашли новый гриб – плютей белый, который раньше не появлялся на территории республики. Он растет только на определенных участках и для его появления необходимы особые условия.

Гриб имеет шляпку диаметром 4-8 сантиметром, высокую цилиндрическую ножку и сухой бугорок в центре. Сотрудники заповедника отмечают, что гриб съедобный, но без яркого вкуса.

Сейчас ученые занимаются изучением территории произрастания гриба и определяют предпосылки для его появления.