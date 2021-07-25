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Общество25 июля 2021 12:43

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая коронавируса

Из 45 – контактные
Инзиля ШАКИРОВА
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За все время в республике диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 23 624 людям.

За все время в республике диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 23 624 людям.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Семь из них являются завозными, а 45 – контактными.

20 заразившихся госпитализированы в больницы республики, остальные 32 человека получают лечение на дому.

Что же касается географии распространения коронавирусной инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть зараженных была выявлена в Казани (24 человека), Набережных Челнах (13 человек) и Нижнекамском районе (4 человека).

За все время в республике диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 23 624 людям, из которых 21 011 человек выздоровели, в том числе 14 за минувшие сутки.