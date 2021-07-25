В двух районах Казани выявили превышение уровня формальдегида

Формальдегид – это бесцветный газ с неприятным запахом, ядовитый в больших концентрациях. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

На станциях по оценке качества воздуха зафиксировали превышение нормы предельно допустимой концентрации формальдегида в Вахитовском и Московском районах.

На станции, установленной на улице Татарстана, 72, концентрация формальдегида составила 0,054 мг/куб. м при норме 0,05 мг/куб. метр. На улице Декабристов, 183 концентрация формальдегида составила 0,058 мг/куб. метр

Гидрометцентр республики объясняет превышения нормы формальдегида неблагоприятными метеорологическими условиями и установкой пунктов наблюдения на наиболее загрязненных территориях. В городах формальдегид главным образом поступает в воздух от транспорта.

Напомним, что формальдегид – это бесцветный газ с неприятным запахом, ядовитый в больших концентрациях.