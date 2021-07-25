Казанцы бесплатно смогут вакцинировать и стерилизовать собак

Ранее такие акции прошли 3, 10 и 17 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На следующей неделе, 31 июля, запланирован выезд мобильного пункта вакцинации и стерилизации питомцев в поселок Кадышево Авиастроительного района, 7 августа – в поселок Константиновка Советского района.

Жители города смогут проконсультироваться со специалистами по интересующим вопросам, вакцинировать домашних питомцев и стерилизовать. Кроме того, животных можно чипировать или повесить на ухо бирку – все услуги предоставляются бесплатно.

Ранее такие акции прошли 3, 10 и 17 июля в жилых массивах Вознесенское Советского района, Отары и Салмачи Приволжского района.