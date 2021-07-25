Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2021 10:08

Казанцы бесплатно смогут вакцинировать и стерилизовать собак

Ветеринарные осмотры домашних питомцев пройдут 31 июля и 7 августа
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее такие акции прошли 3, 10 и 17 июля.

Ранее такие акции прошли 3, 10 и 17 июля.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На следующей неделе, 31 июля, запланирован выезд мобильного пункта вакцинации и стерилизации питомцев в поселок Кадышево Авиастроительного района, 7 августа – в поселок Константиновка Советского района.

Жители города смогут проконсультироваться со специалистами по интересующим вопросам, вакцинировать домашних питомцев и стерилизовать. Кроме того, животных можно чипировать или повесить на ухо бирку – все услуги предоставляются бесплатно.

Ранее такие акции прошли 3, 10 и 17 июля в жилых массивах Вознесенское Советского района, Отары и Салмачи Приволжского района.