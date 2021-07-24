В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 595

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 мюля в республике были подтверждены еще три смерти от коронавируса, сообщили в Минздраве Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили также в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 82-х, 74-х и 27-ми летние женщины. Таким образом число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 595.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 56 новых случаев заражения этой инфекцией. В 19 из них заболевшим понадобилась госпитализация, а в 37-ми пациенты будут лечиться на дому.

С начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 23 572 человек, 20 997 из них выздоровели.