В Чувашии четыре человека погибли, выпив суррогат с метиловым спиртом

Люди скончались у себя дома от острого отравления. Фото: Алексей ФОКИН

В отношении 65-летней жительницы деревни Шапкино Аликовского района возбуждено уголовное дело по статье «хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц». Сообщает следственный комитет Чувашии.

- Женщина задержана. В ближайшее время следователем будет возбуждено перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 19 по 21 июля подозреваемая продала контрафактную спиртосодержащую продукцию четырем односельчанам – 49-ти, 50-ти и 63-х летним мужчина, а также 60-летней женщине. Все они после употребления этого опасного суррогата скончались у себя дома от острого отравления метиловым спиртом.