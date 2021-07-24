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Общество24 июля 2021 16:08

Полицию Йошкар-Олы возглавил Виталий Швец

Его личному составу уже представил глава МВД Марий Эл Сергей Волчков
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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До этого начиная с июня 2018 года он возглавлял в городе отдел полиции №2. Фото: МВД Марий Эл

До этого начиная с июня 2018 года он возглавлял в городе отдел полиции №2. Фото: МВД Марий Эл

На должность начальника УМВД Йошкар-Олы был назначен полковник Виталий Швец. До этого начиная с июня 2018 года он возглавлял в городе отдел полиции №2, а ранее Швец более трех лет проходил службу в должности начальника отдела уголовного розыска Йошкар-Олы.

Нового начальника городской полиции личному составу уже представил глава МВД Марий Эл Сергей Волчков.

- Глава ведомства отметил, что знает его как принципиального и требовательного руководителя, обладающего достаточными профессиональными и деловыми качествами для того, чтобы грамотно организовать работу в вверенном ему подразделении, - отметили в пресс-службе МВД Марий Эл.