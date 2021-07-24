В Чебоксарах компания молодых людей решила вызвать в сауну проституток и лишилась почти 50 тысяч рублей

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Чебоксар обратился 22-летний местный житель. Он пожаловался на то, что он и его приятели стали жертвами обмана. Так, по словам молодого человека, они отдыхали компанией в сауне, выпивали и в один момент решили еще больше скрасить свой отдых, вызвав проституток.

Один из парней нашел в интернете специализированный сайт оп оказанию интим-услуг за деньги. Каждый из приятелей выбрал себе «спутницу» на вечер. Они позвонили по указанному номеру телефону. Им ответила девушка и сообщила, что для начала нужно перечислить задаток в 10 тысяч рублей. Молодые люди так и сделали. После чего их попросили оплатить полную стоимость предстоящих услуг. Приятели сделали и это. Но проститутки так и не появились у них в сауне. Молодые люди снова позвонили по тому самому телефону. Им ответили, что платеж не прошел и нужно еще раз перечислить деньги, а переплату вернут при встрече. В итоге парни лишились почти 50 тысяч рублей, так и не встретившись с проститутками.

- По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в МВД Чувашии.