В Татарстане за минувшие сутки выявили 56 новых случаев коронавируса

За все время в республике диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 23 572 людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них являются завозными, а 52 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 19 человек госпитализировано, 37 получают лечение на дому, - также отменили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть зараженных была выявлена в Казани (29 человек) и Набережных Челнах (10 человек).

За все время в республике диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 23 572 людям, из которых 20 997 человек выздоровели, а 592 скончались.