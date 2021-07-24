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Происшествия24 июля 2021 13:23

В Чувашии во время ДТП водитель вылетел через окно и был насмерть задавлен своим авто

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Иномарка вылетела в кювет. Фото: МВД Чувашии

Иномарка вылетела в кювет. Фото: МВД Чувашии

Сегодня, 4ля, в 5.20 на автодороге «Шемурша-Сойгино-Алтышево» в Алатырском районе произошло смертельное ДТП. Сообщает МВД Чувашии

- 30-летний водитель автомашины Toyota Corolla, предварительно, не соблюдая безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП, поэтому вылетел из окна и был придавлен собственным авто. Полученные водителем травмы оказались несовместимые с жизнью, и он скончался на месте происшествия.