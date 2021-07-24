В Татарстане план по строительству жилья на 2021 год выполнен на 56%

Сдано уже почти 1,5 миллиона квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 24 июля, на республиканском совещании первый зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что в регионе план по строительству жилья на 2021 год выполнен на 56%. Сдано уже почти 1,5 миллиона квадратных метров – это более 103% к уровню прошлого года.

По словам чиновника, около половины запланированного жилья является коммерческим. Тут стройфирмы сдали 76 многоквартирных домов (37% от плана). Еще 89 домов в процессе строительства.

Что же касается реализации программы социальной ипотеки, то в Татарстане по ней запланировано построить в 2021 году 161 дом, 84 из которых уже возведены, а 42 близки к сдаче.

Но самыми быстрыми темпами в республике все же идет строительство индивидуального жилья. Готовы 6 828 домов – это 82% от запланированного объема на этот год.